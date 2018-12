Da Trenitalia nuovo treno per pendolari

(ANSA) NAPOLI, 4 DIC - E' stato consegnato oggi e messo in esercizio il primo treno jazz del secondo lotto dei 24 treni acquistati dalla Regione Campania per i pendolari. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha consegnato il nuovo treno, cui seguiranno altri 11 nei prossimi sei mesi, al ritmo di due al mese fino a completare la consegna del lotto completo da 85 milioni. I treni jazz sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta. Alla cerimonia hanno partecipato alla stazione di Napoli Centrale il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono. Oggi sono stati lanciati anche i nuovi servizi di customer care per i pendolari e i nuovi orari invernali per Napoli con alcune novità tra cui un treno in più verso la stazione Tav di Afragola e un nuovo treno da Firenze.

L'ammodernamento della flotta,spiega Trenitalia, ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio