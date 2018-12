Protezione civile, esercitazione con Fs

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - Esercitazione della Protezione Civile, oggi nel Casertano, dove, sulla linea ferroviaria tra Gricignano e Caserta è stata simulata la perdita di una sostanza pericolosa da un treno merci. In azione sono entrati - coordinati dalla Prefettura - Vigili del Fuoco, il servizio di emergenza Sanitaria (118) di Caserta, del Comune di Marcianise, della Polfer e del personale del Gruppo FS.

Il test ha avuto lo scopo di verificare i tempi di risposta e di intervento dal momento dell'allerta e fino a conclusione delle operazioni, con l'analisi delle criticità riscontrate in fase di debriefing, spiega in una nota l'Ufficio Stampa di Ferrovie. L'esercitazione non ha prodotto alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria. (ANSA).