Di Maio:sindaco,non ho allertato stampa

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 1 DIC - "Sono abituato a misurarmi sulla buona amministrazione, ed ho sconfitto i 5 Stelle a Pomigliano per ben due volte. Non avevo bisogno delle Iene per battere il M5S, e l'unica cosa che mi sento di dire è che ora anche loro capiranno cosa significa essere dato in pasto alle tigri". Così il sindaco di Pomigliano d'Arco, Lello Russo, risponde alle 'malelingue' che da qualche giorno a Pomigliano D'Arco (Napoli) vedono in lui e nella sua Amministrazione di centrodestra "il mandante" delle inchieste giornalistiche che hanno portato alla luce i presunti abusi edilizi evidenziati su un terreno a Mariglianella di comproprietà del papà del ministro Luigi Di Maio, così come il lavoro a nero di tre ex manovali della ditta della famiglia del vicepremier. "C'è chi accusa me di aver chiamato i media? Capisco che si voglia trovare un capro espiatorio. Ma non posso certo essere io. Li ho sconfitti per due elezioni comunali consecutive, esclusivamente con la buona amministrazione".