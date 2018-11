Personale Cnr Napoli protesta a Roma

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Annunciano una mobilitazione di tutto il personale del Cnr: oggi, a Roma, ci saranno anche i lavoratori delle sedi di Napoli, in occasione della riunione del Cda.

L'assemblea del personale ha definito "irricevibile" la decisione del Cda dello scorso 16 novembre di "richiedere alle strutture dell'Ente un contributo straordinario pari al 50% del costo reale del personale stabilizzato ad essa afferente sia irricevibile dal punto di vista di metodo e di merito".

"Inaccettabile e impraticabile come metodo proposto per pareggiare il bilancio del Cnr - si legge in una nota - in considerazione del fatto che si tratterebbe di utilizzare fondi acquisiti con il lavoro dei ricercatori e destinati allo svolgimento di progetti di ricerca. Ciò inciderebbe pesantemente sui costi di funzionamento degli Istituti, già sprovvisti di adeguati trasferimenti dal Foe". "La richiesta di applicare un prelievo del 25% dell'overhead e delle spese generali dei progetti è un ulteriore atto grave - viene sottolineato - che inevitabilmente comprometterebbe le attività di ricerca, mettendo in crescente difficoltà gli istituti che possono fare affidamento solo sulle spese generali previste nei budget dei progetti". "Il risultato di questi prelievi sarebbe di compromettere gravemente le attività di ricerca e di scoraggiare i ricercatori a farsi carico di sacrifici per ulteriori richieste di finanziamento - prosegue la nota - Ciò renderebbe sempre più complicata la situazione della ricerca". "L'assemblea, pur consapevole delle difficoltà attuali è disponibile a considerare soluzioni appropriate e praticabili - viene spiegato - richiede che l'Ente utilizzi le proprie risorse finanziarie per le stabilizzazioni già deliberate nel 2018 e si faccia promotore della richiesta di un adeguato contributo che possa arrivare dalla Legge di Stabilità in approvazione in Parlamento".(