Capri, neve per gemellaggio con Val Sole

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Un trionfo di polenta, crauti e luganiga mentre 'nevica' sulla piazzetta di Capri: si rinnoverà così il prossimo 30 novembre il gemellaggio tra l'isola azzurra e la Val di Sole, giunto al 19 anno. Nel tardo pomeriggio, verranno accese le luminarie natalizie sul grande albero ecologico di Natale e sugli storici edifici circostanti. E poi il "miracolo": sulla piazzetta di Capri nevicherà. Il merito è dei cannoni sparaneve che di solito vengono utilizzati per assicurare piste sempre perfette ai turisti, stavolta in "trasferta".

Per tutto il giorno piazzetta Umberto I ospiterà stand informativi che permetteranno di conoscere le novità che attendono chi sceglierà le località della valle trentina per la propria settimana bianca o chi sta già con la testa alla prossima estate. Il centro di Capri sarà inoltre animato anche da un gustoso gemellaggio gastronomico e musicale che unisce in maniera particolarmente fantasiosa la tradizione trentina e la tradizione caprese. (ANSA).