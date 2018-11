Calendario avvocati donne contro abusi

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Dodici avvocati donna diventate modelle per un giorno con l'obiettivo di ricordare, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, che esistono donne indifese ma anche donne forti, che hanno scelto di vestire la toga per difendere chi e' vittima di abusi. E' il calendario "Donne in Difesa" 2019, realizzato dall'avvocato napoletano Sergio Pisani e dal suo amico fotografo Giancarlo Rizzo. Dodici scatti che gli autori hanno voluto associare anche a 12 norme, la prima tra tutte l'articolo 24 dalla Costituzione, che tutela il diritto inviolabile di difendersi in giudizio.

Le restanti undici, invece, sono inserite nel Codice Penale.

Lo scatto di gennaio testimonia e ricorda a tutti il diritto di poter ricorrere alla giustizia per difendersi, ma quelli su cui Pisani e Rizzo hanno deciso di puntare descrivono le varie forme di violenza che vedono vittime le donne. Come la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la violenza sessuale e lo stalking. (ANSA).