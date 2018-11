Appalti sanità Napoli:De Luca,stiamo ripulendo,lavoro immane

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "Pieno sostegno all'azione della Magistratura e della Guardia di Finanza. Continueremo con estremo rigore a ripulire di tutte le incrostazioni parassitarie e di tutte le irregolarità gestionali l'intera sanità campana.

E' un lavoro immane, pienamente in corso. Ferma restando la piena fiducia nell'intervento della Magistratura per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, siamo impegnati a cancellare tutti i restanti residui di passate gestioni clientelari". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta l'inchiesta sugli appalti per l'Ospedale del Mare che ha portato ai domiciliari un funzionario pubblico, quattro componenti una famiglia di imprenditori e un loro stretto collaboratore. (ANSA).