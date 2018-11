De Magistris, mi candido a guida Paese

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Se per le politiche si dovesse votare l'anno prossimo e noi dal primo dicembre riusciamo a far crescere un fronte popolare democratico, una coalizione civica nazionale, così da mettere in campo un'alternativa politica a quest'onda nera che avanza, io potrei esserci, potrei candidarmi alla guida del Paese". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 ed ha aggiunto: "Sarei un premier così come mi vedete, sarei il contrario di quelli che ci sono oggi. Ritengo che le alternative più convincenti vengono dal basso, da chi amministra sui territori, da chi li difende con associazioni, comitati e reti civiche, persone che hanno dimostrato in modo credibile di non tradire i valori costituzionali". "Credo - ha concluso - che mettendo insieme queste alternative dal basso si possa governare".