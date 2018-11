A Napoli auto crivellata di colpi

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Un'automobile crivellata di colpi di arma da fuoco è stata trovata dalla Polizia di Stato in Vico Purgatorio ad Arco, nel quartiere Forcella di Napoli.

La macchina, secondo i primi accertamenti, appartiene ad una donna che non si sa ancora se abbia o meno dei precedenti penali. Sul posto, dove gli agenti sono arrivati in seguito ad una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco, sono stati trovati sei bossoli e due ogive: l'auto è stata colpita sul parabrezza, sul cofano e sulla portiera.

Sul posto sono stati effettuati rilievi della Scientifica; indagini in corso della Polizia di Stato.