Rifiuti: Costa, Campania non è in crisi

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - La Campania per lo smaltimento dei rifiuti "non è in emergenza ma stiamo solo in uno stato di sofferenza dovuto ai roghi tossici che conosciamo tutti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del convegno nazionale sulla sicurezza in corso a Napoli. Una questione "che è diversa dall'emergenza rifiuti, non c'è in questa regione ed abbiamo già pagato troppo per un'emergenza durata 17 anni". La Campania, secondo i dati resi noti da Costa, si assesta al "52% di differenziata ed il trend dice salirà ancora. E' tanto, è nella media nazionale ed è di più della media di tutto il Sud Italia.

E più differenziata si fa più non servono gli inceneritori".