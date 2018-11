Ginecologia, premiata la Federico II

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - L'Università Federico II di Napoli è stata premiata al 47mo Global Congress di Ginecologia Laparoscopica di Las Vegas dove si sono riuniti, dall'11 al 15 novembre scorsi, i principali esperti dell'endoscopia mondiale.

L'Ateneo partenopeo è stato premiato per il miglior contributo scientifico presentato al Congresso sull'isteroscopia "Long term reproductive outcomes after outpatient hysteroscopic metroplasty in infertile women with dysmorphic uterus: a multicenter study", prodotto dal gruppo di ricerca diretto dai professori Attilio Di Spiezio Sardo e Giuseppe Bifulco, e per il miglior lavoro pubblicato sulla prestigiosa rivista JMIG nel 2018 dal titolo "3 to 5 Years Later: Long-term Effects of Prophylactic Bilateral Salpingectomy on Ovarian Function" dal gruppo di ricerca diretto dal professore Fulvio Zullo.

Al congresso hanno preso parte circa 3000 ginecologi provenienti dai 5 continenti.