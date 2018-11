De Giovanni, i Bastardi? ci saranno

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Io non faccio morire proprio nessuno, chi sono poi io? Dio?". Ha risposto così scherzando lo scrittore Maurizio De Giovanni a tutti i suoi fans che volevano scoprire che fine fanno i 'Bastardi di Pizzofalcone', durante la consegna di una targa speciale dell'Associazione Cavalieri della Tavola Campana. L'ultima puntata della fiction tratta dai suoi libri, in onda su Rai1, termina infatti con quello che sembra un attentato. Un finale aperto che aprirà la strada ad una terza serie, ma che ha lasciato qualche perplessità. "Tranquilli, non mancheranno le sorprese", ha detto lo scrittore napoletano, a Milano per Bookcity. De Giovanni ha ricevuto la targa da Alessandro Mazzone, presidente dei 'Cavalieri', in una serata che il sodalizio fondato una decina di anni fa a Milano per promuovere cultura partenopea ha dedicato allo scrittore. "Sono molto felice di essere in questa città - ha ringraziato - ma credo che non potrei scrivere altrove che a Napoli". Il 27 novembre uscirà il suo prossimo libro, 'Vuoto'.