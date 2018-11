Spari nella notte, trovati 21 bossoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - L'esplosione di numerosi colpi di pistola, come per una 'stesa' (gli spari all'impazzata di baby gang a scopo intimidatorio che si ripetono da tempo) è stata segnalata nella notte alla Polizia a Napoli. Il fatto verso le 2,30 in vico Giganti. Sul posto si sono recate le Volanti dell'ufficio Prevenzione generale della Questura e gli agenti del commissariato Vicaria Mercato. A terra sono stati trovati ben 21 bossoli calibro 9x21 e quattro ogive. Non si segnalano danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla Polizia.

L'altra notte erano stati esplosi colpi di pistola in via Carbonara, mentre a terra era stato recuperato un bossolo di pistola calibro 9x21. Forse, l'obiettivo di un probabile agguato è riuscito a sfuggire.(ANSA).