Futuro aree interne, confronto a Taurasi

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Un incontro per discutere delle sorti delle aree interne del Mezzogiorno. É con questo scopo che è stato organizzato il convegno dal titolo "Il Mezzogiorno: quale futuro per le aree interne?" che si terrà domani a Taurasi in provincia di Avellino, a Palazzo Ferri Mazzeo.

L'incontro sarà aperto da Lorenzo Mazzeo, patrocinante in Cassazione, presidente dell'Associazione Ofanto Express e dell'Associazione Ofantiadi. Tra i partecipanti Gianluca Cantalamessa, deputato Lega, Commissione Giustizia della Camera Federico Conte, deputato Leu, Commissione Giustizia della Camera Piernicola Pedicini, eurodeputato M5S, Commissione per l'ambiente del Parlamento europeo, Gaetano Quagliariello, senatore Idea Popolo e Libertà, Commissione Affari Costituzionali del Senato; Vito De Filippo, deputato Pd, Commissione Sanità della Camera, Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco.