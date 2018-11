Tenta di lanciarsi nel vuoto,Ps lo salva

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - In preda alla disperazione aveva deciso di farla finita, nel cuore della notte, lanciandosi nel vuoto dalla Tangenziale di Napoli, ma è stato bloccato grazie alla prontezza di riflessi di un poliziotto e di una poliziotta della Polizia Stradale di Fuorigrotta.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3,40, all'uscita della galleria Capodimonte, in direzione Capodichino. Lì, un uomo di 41 anni, del quartiere Chiaiano della città, aveva deciso di togliersi la vita. Era su una grata di alluminio pronto a lanciarsi quando gli agenti, in perfetta sincronia, lo hanno afferrato per le gambe e trascinato al sicuro. Nel frattempo sono arrivati anche i parenti dell'uomo sul posto mentre i vigili del fuoco avevano già installato un cuscino pneumatico per attudire l'eventuale caduta. L'aspirante suicida è stato portato in un'area di servizio dove il 118 lo ha preso in custodia per portarlo, scortato da una "pantera" in ospedale. (ANSA).