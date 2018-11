Sibilia, a casa chi fa propri interessi

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa. Lo squallore della politica del passato era sentire promesse che non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi economici, mediatici, ideologici, privati anteponendoli a quelli del Paese. Siamo stati eletti per dare risposte a questo. Ai genovesi, alle vittime di terremoto, alluvioni e altre emergenze. Per essere compatti e portare a casa il risultato". Così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S) commenta su Fb il voto degli ortodossi M5S al Dl Genova che ha visto la maggioranza battuta sulla norma per il condono per Ischia.