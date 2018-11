Bataclan, ricordo in musica di TheRivati

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - A tre anni dalla strage del Bataclan avvenuta a Parigi il 15 novembre 2015, quando la Francia veniva colpita al cuore da attentati terroristici che causarono 130 morti e oltre 400 feriti, la band napoletana dei TheRivati ricorda in musica quel giorno con l'uscita del video del brano dal titolo " Episodio 3 -Bataclan". "Abbiamo scritto un pezzo sugli attentati del Bataclan perché quella sera per noi fu un trauma- afferma Paolo Maccaro, fratello del rapper Clementino e frontman della band - mi ricordo che eravamo nel backstage di un locale in cui avremmo suonato di lì a poco, quando ci arrivarono le prime notizie confuse: stava succedendo qualcosa a Parigi".

Il videoclip si inserisce nel progetto che segna a due anni dall'uscita dell'ultimo lavoro discografico (Black from Italy).