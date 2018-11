Abusi da demolire, tensione a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Momenti di tensione stamane a Napoli, in via Camaldolilli, dove le forze dell'ordine devono sgomberare due ville abusive per far eseguire un ordine di demolizione emesso dalla Procura. Per ostacolare l'arrivo in zona di Polizia e Carabinieri i residenti hanno versato olio sulla strada, spargendo in giro anche varie masserizie. Ci sono stati contatto con le forze dell'ordine, durante i quali uno dei manifestanti ha accusato un malore, ed è stato portato via in ambulanza.

Nel frattempo sono giunti rinforzi per Polizia e Carabinieri, attualmente schierati in zona con alcune decine di uomini. I residenti continuano a bloccare la strada nel tentativo di impedire sgombero e demolizione delle due costruzioni abusive.