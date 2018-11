L'Ercole Farnese si illumina d'azzurro

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - Fa tappa in Campania "Novembre Azzurro", "la prima campagna nazionale, organica e coordinata sul tumore alla prostata promossa da Europa Uomo, l'associazione italiana che da oltre 15 anni è impegnata nel campo dell'informazione sulle patologie prostatiche: dal 12 al 18 novembre, infatti, l'Ercole Farnese si illuminerà di azzurro" annunciano i promotori dell'evento. "Fai luce su di te" è il claim della campagna che punta a promuovere - anche attraverso il messaggio dato dalle statue simbolo di virilità - maggior consapevolezza della malattia nell'universo maschile, e a fornire strumenti per affrontarla. Per una settimana sarà distribuito materiale informativo. Sono inoltre in programma iniziative di sensibilizzazione con le scuole. Il 12 novembre, alle 17, il MANN ospiterà inoltre una tavola rotonda presieduta dal prof. Domenico Prezioso, urologo, professore associato della cattedra di Urologia dell'Università Federico II e membro del Comitato scientifico Europa Uomo Italia onlus.