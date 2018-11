Ancelotti: Juve in fuga, Napoli rincorre

(ANSA) NAPOLI, 9 NOV - "La Juventus ora è in fuga, perché ha avuto una continuità straordinaria e a noi tocca rincorrere e fare il massimo per poterci riavvicinare il più possibile". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Genoa. Il tecnico azzurro ha commentato anche la supersfida tra Milan e Juventus: "Regali dai rossoneri? Il regalo che mi aspetto da appassionato è di vedere una bella partita, intensa come sempre stato Milan-Juve. Ma noi pensiamo a fare il nostro perché il campionato è ancora molto lungo".