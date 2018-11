17enne accoltellato: 3 condanne a 9 anni

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha condannato tre giovani aggressori di Arturo, il 17enne aggredito, accoltellato e gravemente ferito da una baby gang in via Foria, a Napoli, il 18 dicembre 2017. Il giudice ha inflitto ai tre ragazzi nove anni e tre mesi di reclusione. Rigettata la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali dei tre imputati. Il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione per un indagato e 16 per gli altri due. Secondo quanto si è appreso i tre ragazzi non hanno voluto rispondere a specifiche domande sull'identità del quarto componente il branco.