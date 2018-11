(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - "La storia, le storie": è il tema della terza edizione degli "Stati generali della Letteratura del Sud", che si svolgeranno a Potenza, Salerno e Cetara (Salerno) dall'8 all'11 novembre, il cui programma è stato presentato stamani, a Potenza, in un incontro con i giornalisti. La manifestazione, promossa da "Salerno Letteratura" in collaborazione con l'associazione potentina "Letti di sera", si svolgerà per due dei quattro giorni proprio nel capoluogo lucano.