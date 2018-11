A Napoli in servizio 10 nuovi autobus

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Da oggi sulle strade di Napoli sono in circolazione dieci nuovi autobus Anm (Azienda a napoletana mobilità). I mezzi rientrano in una più ampia fornitura di complessivi 56 mezzi. In virtù della convenzione stipulata dal Comune di Napoli con l'Agenzia per la Coesione territoriale - Autorità di Gestione del Programma - al termine di una procedura di gara gestita direttamente dalle strutture dell'Ente competente, lo scorso 8 maggio 2018 è stato stipulato un Accordo Quadro tra il Comune di Napoli e la società Industria Italiana Autobus con un investimento totale di quasi 15 milioni di euro per la fornitura di 56 autobus per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI. "Siamo un una fase di grande rilancio - ha affermato l'amministratore unico Anm, Nicola Pascale - oggi sono usciti i primi 10 bus nuovi ed entro il fine settimana saranno 30 quelli in circolazione, mentre l'intera dotazione sarà in strada entro un paio di settimane".