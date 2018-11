Tuchel: Buffon in porta contro il Napoli

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Gianluigi Buffon giocherà contro il Napoli martedì prossimo in Champions League, partita cruciale per il passaggio del turno del Gruppo C. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa l'allenatore Thomas Tuchel, alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Lilla. "Gianluigi ha un ruolo molto importante per il gruppo, per condividere le sue esperienze. Domani sarà in porta contro il Lille e poi contro il Napoli", ha anticipato il tecnico tedesco. Per l'ex portiere della Juventus e della Nazionale sarà l'esordio in Champions in questa stagione, dopo avere saltato per squalifica i primi tre turni della fase a gironi.