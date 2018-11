Italia-Argentina:La forma della bellezza

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 OTT - Con un evento organizzato nel foyer dell'italianissimo Teatro Coliseo di Buenos Aires, il 'Sistema Italia' in Argentina ha presentato oggi il ciclo 'La forma della bellezza', una ambiziosa galoppata di manifestazioni artistiche, culturali, industriali e gastronomiche provenienti dal 'Golfo di Napoli' che si estenderanno fino al 9 dicembre.

Uno sforzo importante che, oltre all'ambasciata ed al consolato, ha coinvolto l'Istituto italiano di cultura, l'Ice e la direzione artistica del Teatro Coliseo.

Inquadrando l'iniziativa, l'ambasciatore Giuseppe Manzo ha ricordato che "la bellezza è parte del Dna italiano. Non è un caso che l'Italia sia il Paese con il maggior numero di siti, 53, catalogati dall'Unesco come 'Patrimonio dell'Umanità'".

Il ciclo si svilupperà su sei settimane ed impegnerà sedi prestigiose di Buenos Aires che offriranno i loro spazi per far risaltare le diverse espressioni della bellezza che ha origine nel Golfo di Napoli: dal teatro alla danza, dal lavoro degli artigiani.