Universiadi, finora 114 nazioni iscritte

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Dalla corazzata Usa alle piccole isole Marianne settentrionali, un puntino nel Pacifico, sono già 114 i Paesi che hanno fatto pervenire la loro adesione alle prossime Universiadi in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. Il quadro dei partecipanti non è definitivo. Per le iscrizioni, infatti, c'e' tempo fino ai primi giorni di febbraio. Solo allora si tireranno le somme e il numero dei Paesi partecipanti sarà verosimilmente prossimo alla stima iniziale di 150 nazioni per circa 8000 persone attese in Campania tra atleti e accompagnatori. Scorrendo l'elenco degli iscritti sembra che nessuno voglia mancare all'appuntamento: in campo europeo - con l'Italia padrona di casa - saranno certamente al via la Federazione Russa e la Germania, la Francia e la Gran Bretagna tra gli altri. Fuori dai confini europei, a contendere agli Stati Uniti lo scettro di Paese più medagliato ci penserà la potenza Cina. Folta anche la rappresentanza di paesi africani.