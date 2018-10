Dissesto idrogeologico in Campania,assolto Antonio Bassolino

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Marco Occhiofino) ha assolto l'ex presidente della Regione Campania Antonio Bassolino dall'accusa di peculato in relazione alla gestione dei fondi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico della regione.

Gli inquirenti avevano chiesto una condanna a sette anni di reclusione per l'ex governatore della Campania. Al centro dell'indagine che coinvolse Bassolino (difeso dagli avvocati Giuseppe Fusco e Massimo Krogh) c'era un'ordinanza commissariale per l'aumento delle indennità dei dirigenti della struttura nata nel 2001, dopo l'alluvione di Sarno, con l'obiettivo di scongiurare altre calamità nelle zone a rischio della regione, cioè nelle province di Napoli, Avellino e Caserta. Assolto anche un dirigente della Regione Campania, Fernando De Angelis, per il quale era stata chiesta una condanna a cinque anni. "Antonio Bassolino è stato imputato in ben 18 processi - commenta l'avv. Fusco - tutti conclusi con assoluzioni con formula piena o archiviazioni".(ANSA).