Corsi per togliere giovani dalla strada

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Recuperare le tradizioni manifatturiere della tradizione napoletana e avviare al lavoro i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà. Sono le due direttrici lungo le quali si muove il progetto dell'Associazione Arti e Mestieri, creata dall'editore Rosario Bianco (Rogiosi) e dal magistrato Catello Maresca. Sono stati consegnati gli attestati di fine corso di formazione a 20 ragazzi, seguiti e coordinati da Barbara Carino.

"L'Associazione Arti e Mestieri - spiega Bianco - nasce con l'obiettivo di promuovere e valorizzare arti e mestieri della tradizione napoletana".

Nei mesi scorsi sono stati organizzati i corsi per pizzaioli, in collaborazione con la Pizzeria "O Zi Aniello" di Vincenzo Staiano, e con la pizzeria "Trianon da Ciro" di Angelo Greco e Giuseppe Furfaro. Sono stati organizzati anche corsi per giornalisti, in collaborazione con Angelo Morlando e la testata "Informare".