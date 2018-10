Pompei, si spalanca Porta Santa bloccata

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 29 OTT - La Porta Santa della Basilica della Beata Vergine del Rosario di Pompei (Napoli), chiusa da anni, si è improvvisamente spalancata da sola e in molti hanno gridato al miracolo. Il pesante portone era chiuso da tempo e, nonostante gli sforzi, nessuno era riuscito più a riaprirlo, né a sbloccarne la serratura. Oggi pomeriggio, però, in concomitanza con le eccezionali raffiche di vento che hanno flagellato la provincia di Napoli, uno dei due battenti si è aperto.

I fedeli di Pompei avevano già gridato al miracolo dopo le 'oscillazioni' della corona di pietra nelle mani della statua in cima alla Basilica. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a più riprese per fissarla al suo gancio. (ANSA).