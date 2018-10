Napoli, anteprima serigrafie Ugo Nespolo

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Una bilancia segno di giustizia, una calcolatrice simbolo della precisione e un cuore che batte emblema della medicina: queste le immagini centrali delle serigrafie che Ugo Nespolo, esponente della corrente artistica contemporanea, ha scelto per rappresentare 'Le professioni dell'Uomo di legge, il commercialista e il medico'. Le tavole sono state presentate, in anteprima, in una cerimonia organizzata dalla casa d'arte Omnia Arte, società napoletana attiva dal 2000 nel campo della valorizzazione e fruizione delle opere d'arte, nelle sale del Gran Caffè Gambrinus, a Napoli. Le serigrafie, che hanno una tiratura ridotta e numerata in 99 esemplari, sono state stampate e poi ritoccate a mano con la tecnica della foglia d'oro e del collage. "Sono torinese, ma considero Napoli una delle città più belle al mondo che conosco bene anche grazie a mia moglie originaria di questa città - ha spiegato Nespolo - e ricordo con piacere la mostra antologica al Palazzo Reale, nel 2000 intitolata 'Nespolo + Napoli'".