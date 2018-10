Dogman premiato a Capri, Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - E' 'Dogman' di Matteo Garrone il 'film europeo dell'anno' a Capri, Hollywood 2018: il regista dell'opera candidata dell'Italia all' Oscar2018, sarà premiato nel corso della 23/a edizione dell'International film fest (26 dicembre-2 gennaio).

"La scelta del film di Garrone, straordinario protagonista Marcello Fonte già miglior attore al Festival di Cannes, è stata unanime da parte dell' Istituto Capri nel Mondo e speriamo rappresenti un viatico in vista della corsa all'Oscar per il miglior film straniero, nomination che saranno rese note il 22 gennaio 2019", annuncia Lina Wertmuller, presidente onorario dell'Istituto Capri nel Mondo.

'Dogman' prodotto dallo stesso Garrone, dal premio Oscar Jeremy Thomas, Le Pacte, Rai Cinema, distribuito nel mondo da Rai Com è ispirato ad un celebre caso di cronaca nera, il così detto 'delitto del canaro' avvenuto a Roma trenta anni fa, ed è stato girato in Campania.