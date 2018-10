Rog: La Roma ha già vinto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - "Contro la Roma dovremo stare attenti e giocare una grande partita, per vincere". E' il pensiero di Marko Rog, centrocampista del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss sulla sfida contro i giallorossi. "Anche nella passata stagione - osserva Rog - era un momento difficile per loro e poi alla fine ci hanno battuti al San Paolo. Noi siamo molto cresciuti come squadra, siamo più maturi". Il croato parla anche del match di Champions a Parigi. "Contrp il PSG - dice - abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti, ma resta il dispiacere per aver perso tre punti all'ultimo minuto. Possiamo essere comunque contenti per il pareggio". "Siamo una grande squadra - conclude - e spero continueremo così, perché dopo mercoledì crediamo di poter vincere al ritorno e sarà anche più facile giocare a casa nostra, con i nostri tifosi a sostenerci".