Champions, Equipe elogia Ancelotti

(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - Odi a Carlo Ancelotti e al Napoli sulla stampa francese dopo il pareggio strappato a 2' dalla fine, al Parco dei Principi, dal PSG ai partenopei nel girone di Champions League. "Ancelotti ha saputo mettere in difficoltà il PSG" dice l'ex centrocampista Fabrice Abriel, commentatore di Canal Plus, citato dal quotidiano Le Parisien. Abriel dice di non essere sorpreso, poiché "Ancelotti conosce benissimo il PSG, ha saputo metterlo in difficoltà e la sua squadra era pronta. In più, il Napoli è stato capace di attacchi rapidi mantenendo poi il controllo del pallone nella metà campo avversaria". Anche per L'Equipe, che dedica pagine intere a Di Maria e al suo gol allo scadere ("Un 'Angel' è passato" e "Ave Di Maria"), il grande protagonista è stato il tecnico emiliano. Più severo di tutti il sito della rivista So Foot, secondo il quale il PSG, che domina in Francia, "non da' l'impressione di far paura ai grandi d'Europa. Anzi, non fa paura affatto".