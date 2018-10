Bari, Decaro e le liti con De Laurentiis

(ANSA) - RIMINI, 25 OTT - "Con Aurelio De Laurentis", presidente del Napoli e proprietario del Bari - ripartito dalla serie D dopo i problemi economici che hanno segnato la società pugliese - "in questi mesi ci ho litigato sei-sette volte. Ha un caratteraccio. Non si può avere tutto nella vita, ha una solidità economica e la squadra sta facendo bene". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un'intervista con Luca Telese all'assemblea nazionale dell'Anci.