Al Maschio Angioino 'Speleoevo'

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - E' stato inaugurato al Maschio Angioino il nuovo progetto "SpeleoEvo", ideato dall'associazione di professionisti Timeline Napoli. Dopo esattamente due anni dalla prima iniziativa di valorizzazione al Castel Nuovo, è stata presentata alla stampa un'apertura sotterranea, situata sotto la Torre San Giorgio, una delle cinque torri del maniero costruito su volere di Carlo I d'Angiò e poi ristrutturato da Alfonso d'Aragona.

Durante i lavori di ripristino del sottosuolo del maniero, il team di Timeline ha riportato alla luce una bombardiera di epoca aragonese, probabilmente di fine 1495, modificata dagli Spagnoli in epoca vicereale e abbandonata in epoca borbonica. Questo spazio è il punto di partenza di un nuovo percorso turistico.

L'itinerario sarà aperto al pubblico a partire dal 31 ottobre.

Il team ha inaugurato il progetto con un'esibizione in corda sulle pareti del castello con la presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del presidente dell'associazione Enzo de Luzio.