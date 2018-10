Certosa Padula, guida storico-artistica

(ANSA) - PADULA (SALERNO), 19 OTT - Una guida storico-artistica sulla certosa più antica della Campania: domani, sabato 20 ottobre, alle 10:30, nel refettorio della Certosa di Padula (Salerno), sarà, infatti, presentato il libro "La certosa di San Lorenzo a Padula. Guida storico-artistica" di Maria Teresa D'Alessio. Il volume, inaugura la collana "Quaderni di viaggio", della Naus Editoria, che raccoglierà guide e saggi divulgativi per la fruizione del patrimonio storico e artistico del sud Italia. Al centro del primo numero, il complesso monumentale religioso più grande dell'Italia meridionale, fondato nel 1306 e sito Unesco dal 1998. Un viaggio pensato dall'autrice per accompagnare il visitatore in un percorso esaustivo, con planimetrie di orientamento, testi di lettura e schede di approfondimento. Tra le novità della guida, l'analisi delle varie fasi storiche del complesso, graficamente schematizzata in una planimetria tematica di inquadramento, che facilita la comprensione dello sviluppo architettonico del monumento.