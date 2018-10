Ancelotti: Insigne? Col PSG può farcela

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani in casa dell'Udinese. Lo ha comunicato, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti. "L'attaccante - ha detto l'allenatore dei napoletani - ha un problema fisico non grave, che forse non gli impedirà di giocare mercoledì prossimo in Champions a Parigi contro il PSG".