Reggia Caserta,ecco videoguide della Lis

(ANSA) - CASERTA, 18 OTT - Un'ulteriore "barriera" cade alla Reggia di Caserta, dopo il Wi-Fi gratuito annunciato per il 2019: entrano infatti in funzione da subito le videoguide della Lis (Lingua Italiana dei Segni, ndr), sviluppate per la visita in autonomia dei sordi agli Appartamenti Reali e al Parco. "E' un momento importante - dice il direttore Mauro Felicori - perché è un'altra tappa di apertura della Reggia al mondo, in particolare a quello dei portatori di disabilità. Biosogna ringraziare soprattutto la Lis, perché ha finanziato il progetto. Sull'accoglienza ai disabili stiamo facendo passi avanti". Il dispositivo permette ai visitatori di essere "portati per mano" attraverso l'Ala Settecentesca e tutte le sue sale, come le note sale dell'Estate, dell'Autunno e dell'Interno, o la sala che ospita il Presepe reale; attraverso l'Ala Ottocentesco, la Sala del Consiglio e la Camera da letto di Gioacchino Murat, nei Giardini Reali.