Musica: "Tu si a regina mia" il nuovo singolo de I Desideri

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - E' on-line il videoclip del brano "Tu si a regina mia" che segna il ritorno sulla scena musicale de I Desideri, rappresentando un nuovo debutto per i due fratelli di Marcianise, che li vede indossare per la prima volta i panni di autori. "Tu si a regina mia" è il titolo del brano dalle sonorità rap in cui l'italiano delle rime serrate si incornicia perfettamente con strofe e ritornello in lingua napoletana, sfruttando al meglio la musicalità made in Naples.

"Siamo emozionati all'idea di aver dato alla luce la nostra prima creatura, nostra in tutti i sensi dato che ne abbiamo curato tutti gli aspetti - hanno dichiarato Salvatore e Giuliano poco dopo l'uscita del singolo su Spotify. "Tu si a regina mia" è anche un omaggio alla napoletanità che da sempre contraddistingue i due ragazzi, un omaggio a Napoli, alla sua lingua, al suo popolo e, nello specifico, a tutte le sue "regine". Nel videoclip del brano, il regista Luciano Filangieri mette in scena una sorta di rapina romantica facendo indossare ai due cantanti, i panni di due rapinatori i cui volti sono celati dietro la famosa maschera di Guy Fawkes, il ribelle papista e protagonista della graphic novel V x Vendetta, diventata poi simbolo dei movimenti di protesta. Con una chiara citazione alla serie "La casa di carta" ,distribuita a livello mondiale da Netflix, tra corse in moto, tavoli verdi e dance floor, i due romantici Robin Hood hanno come unico scopo quello di omaggiare le rispettive regine (interpretate da Alessia Cammarota e Lara Silene) del frutto della rapina. Belli e cattivi ( ma con il cuore tenero), verrebbe da pensare, ma il finale aperto regala una suspense e il presagio di un sequel.