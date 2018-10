Raid contro tifosi del Matera: 3 denunce

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - Tre tifosi del Potenza (Serie C, girone C) sono stati denunciati dalla Polizia come responsabili di un raid, ieri sera, contro un pulmino che stava trasportando nove sostenitori del Matera a Cava dei Tirreni (Salerno) dove la loro squadra era impegnata contro la Cavese (la partita è finita 3-1 per i campani). I tifosi del Potenza denunciati sono accusati, a vario titolo, di violenza privata, minacce, danneggiamento, violazioni delle norme di ordine pubblico relative agli eventi sportivi, possesso di armi e oggetti atti a offendere.