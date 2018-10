Arte e cultura cibo, incontro al Nest

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Cibo, prodotti della terra, cinema, racconto di culture: a Napoli Est dal 19 al 27 ottobre torna "Moviemmece", il festival del cinema, del cibo e della biodiversità cche propone cortometraggi, film stranieri, spettacoli teatrali e serate di degustazione di prodotti rispettosi delle filiere bio. Nei locali del cultural hub di San Giovanni a Teduccio Art33 verranno proiettati i venti corti selezionati per la finale, realizzati da registi italiani under35 che si sfidano per un premio in denaro di mille euro. A giudicare i giovanissimi registi una giuria scuole con gli studenti ma anche critici, giornalisti ed esperti del mondo cinematografico: il regista di "Vieni a vivere a Napoli" Francesco Prisco, l'attore Francesco Vitiello che interpreta Diego Giordano in Un Posto al Sole, la giornalista Anna Trieste, lo sceneggiatore di "Io Speriamo che me la cavo" Andrej Longo e l'attore Adriano Pantaleo, che ha iniziato la sua carriera nel cinema interpretando il personaggio di Spillo in Amico Mio.(ANSA).