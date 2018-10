Torre del Greco, 29enne ferito,si indaga

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli) stanno indagando su un'aggressione avvenuta ai danni di un 29enne. Secondo quanto si è appreso, un uomo in zona litoranea ha prima sparato colpi di arma da fuoco e poi ha colpito col calcio della pistola il 29enne col quale vi era stato un litigio per motivi in corso di accertamento.

Sul selciato i militari hanno trovato tracce di sangue. La vittima è stata medicata e ha riportato ferite guaribili in sette giorni.