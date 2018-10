Sequestro armi dei carabinieri a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - I carabinieri hanno sequestrato, in un condominio di via Scudillo a Napoli, una pistola con canne sovrapposte e matricola abrasa, una semiautomatica con matricola abrasa, carica, 30 cartucce per revolver e 35 per semiautomatica. Le armi era in un'intercapedine ricavata nel muro di cartongesso delle scale.