Comunità Ellenica, giuste scuse a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - Il volto di Marlon Brando nelle vesti de 'Il Padrino', una pistola e il ritratto di Diego Maradona fanno da spot per le bustine di zucchero prodotte dalla società greca Coffeeland Ltd. Dopo che la società produttrice ha annunciato lo stop della campagna pubblicitaria anche la Comunità ellenica di Napoli prende le distanze.

"La Comunità - si legge in una nota - condanna fermamente la campagna pubblicitaria della società greca Coffeeland, frutto di stereotipi superati che infangano il nome di Napoli e dei suoi abitanti". "Siamo felici che il general manager di Coffeeland, Stavros Giaitzakis, abbia chiesto scusa ai cittadini partenopei per l'errore commesso e abbia ordinato il blocco della campagna pubblicitaria e della distribuzione delle bustine. Gli suggeriamo - si conclude la nota - di sostituire le immagini della bustina incriminata con il Vesuvio, San Gennaro e la frase 'Amore a prima vista'.Inviteremo prossimamente il signor Giaitzakis affinché possa assaporare le bellezze della nostra Neapolis".