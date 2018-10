Universiadi: seconda nave, c'è la Costa

(ANSA) NAPOLI, 12 OTT - Costa Crociere ha risposto al bando per la seconda nave che ospiterà il villaggio degli atleti dell' Universiade di Napoli e sarà ancorata al porto di Napoli. E' quanto è emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta oggi nella sede della Regione Campania alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, del capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio e del commissario per le Universiadi Gianluca Basile.

Le strutture competenti del commissariato per le Universiadi stanno approfondendo i dettagli tecnici dell'adesione di Costa Crociere necessari per l'aggiudicazione definitiva della nave.

La seconda nave si aggiungerà alla Msc Lirica, il cui contratto è stato già firmato. In tutto saranno circa 4.100 gli atleti che verranno ospitati sulle due navi ancorate alla Stazione Marittima. Sugli altri posti del villaggio il commissario Basile ha informato gli enti che "lo scouting sugli alberghi - ha riferito all'ANSA - è stato completato con successo".