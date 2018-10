Preside sospesa: nominata 'reggente'

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - É Maria Filippone la preside 'reggente' del Liceo ginnasio Jacopo Sannazaro di Napoli. La nomina è arrivata oggi con un decreto firmato da Luisa Franzese, direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Campania.

Sembra così trovare 'pace' il Sannazaro, dopo un avvio più che turbolento dell'anno scolastico. La ex preside Laura Colantonio, infatti, aveva accettato richieste di iscrizioni eccessive, ritrovandosi con 48 aule e 55 classi. Un esubero di ragazzi che aveva reso necessario, anche per quest'anno come da Piano triennale dell'offerta formativa, attività extra-moenia che hanno ricompreso anche attività come gite al mare, a Varcaturo sul litorale flegreo, e passeggiate nel parco Villa Floridiana, dove i ragazzi giocavano a frisbee. Filippone, attualmente dirigente scolastico del Liceo ginnasio Antonio Genovesi, si occuperà di entrambe le scuole. Lo scorso lunedì, su decisione di Franzese, Colantonio era stata sospesa dall'incarico di dirigente scolastica del Sannazaro.