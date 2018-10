Droga: blitz polizia al Rione Troiano

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Blitz della Polizia di Stato nella piazza di spaccio del Rione Traiano, a Napoli. Gli agenti hanno passato al setaccio gli appartamenti di un intero stabile, monitorato da un elicottero. Per accedere all'edificio sono stati rimossi diversi cancelli in ferro e sono state rotte porte blindate tutte monitorate da singole telecamere. All'ultimo piano è stato rinvenuto un manufatto abusivo realizzato con materiale coibentato munito di infissi in ferro rinforzato.

All'interno del manufatto è stato rinvenuto un banco dal quale presumibilmente si smerciava la droga. Allestita una vera e propria sala regia per il monitoraggio, ovvero uno schermo enorme da cui veniva controllato l'intero edificio. Perquisiti tutti gli appartamenti dello stabile e controllati i soggetti presenti all'interno. Sequestrate svariate telecamere che consentivano di controllare la zona da lontano e di verificare l'accesso. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un soggetto che ha tentato di fuggire in sella al suo scooter.