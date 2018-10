Sannio Falanghina è Città europea Vino

(ANSA) - BENEVENTO, 10 OTT - Il territorio 'Sannio Falanghina' sarà la Città Europea del Vino 2019. L' ufficializzazione oggi a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo dove le cinque realtà territoriali, ovvero i comuni di Guardia Sanframondi (capofila), Castelvenere, Sant'Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso, tutti della provincia di Benevento, avevano avanzato la candidatura.

"E' una data storica - commenta Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi - non solo per i cinque comuni ma per l'intero Sannio e la regione Campania. Le cinque realtà territoriali hanno infatti presentato un articolato dossier per vedersi riconoscere Città Europea del Vino 2019 da parte di Recevin, la rete europea delle Città del Vino, formata dalle associazioni nazionali presenti negli undici Paesi membri (Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo e Serbia) per un totale di quasi 800 città di tutta Europa".