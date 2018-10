Imprese:rendere'sostenibile'la logistica

(ANSA) - NAPOLI, 9 OTT - "Nell'attuale contesto competitivo, la gestione della logistica è diventata sempre più complessa e ad elevata intensità di conoscenza. La globalizzazione delle attività logistiche e di trasporto, lo sviluppo di partnership collaborative tra gli attori della supply chain (la gestione della catena di distribuzione) e la digitalizzazione dei processi logistici sono solo alcune delle tendenze che sottolineano il ruolo della conoscenza e del fattore umano quali risorse strategiche a supporto della logistica del futuro". É quanto sottolineano i promotori delle assise in programma giovedì prossimo, 11 ottobre, a Napoli, nel Complesso monumentale di Santa Chiara (ore 9). La necessità di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente è diventata una priorità per le aziende. La giornata di studio è organizzata dall'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr di Napoli e dall'Associazione italiana di logistica e di supply chain management (Ailog).