Napoli-Liverpool: ferito tifoso inglese

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - Un tifoso del Liverpool, di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito - guarirà in 15 giorni - la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di connazionali bevendo bibite vicino a un bar. É accaduto in Via Cesare Rosaroll poco dopo mezzanotte.

Gli inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni ragazzi che li hanno aggrediti. Il giovane è stato medicato in ospedale e poi dimesso. Indaga la Ps che utilizzerà anche le immagini della videosorveglianza. Questa sera alle 21.00 è in programma il match di Champions League tra la squadra partenopea e il Liverpool.